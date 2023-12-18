Впервые не для Японии: Mitsubishi выпустит новый кейвэн L100

Так называемые кей-кары (ультракомпактные машины) являются прерогативой японского рынка, чем вызывают повышенное любопытство в остальной части мира. Но, похоже, вскоре такой вид техники может стать для большинства стран обыденностью. И причиной тому будет Mitsubishi.

Издание «Top Gear Philippines» сообщает о планах японского автопроизводителя наладить производство и продажи кейвэна L100 в Индонезии, тем самым став первым кей-каром за последние десятилетия, собранным за пределами «Страны восходящего солнца».

Машина будет нацелена на сегмент коммерческого транспорта и практически наверняка появится в большинстве местных малых и средних предприятий. Если проект окажется успешным, то Mitsubishi L100 имеет шансы открыть дорогу не только для продаж, но и сборки кей-каров за пределами Японии.

Напомним, сам по себе фургон L100 не представляет собой ничего особенного. Это максимально простой электромобиль с двумя метрами пространства за передними сиденьями, который подойдет для перевозки небольших посылок и груза до 350 кг.

В качестве силовой установки машина использует электромотор на 41 лошадиную силу и 195 Нм, а емкости ее батареи (20 кВт/ч) достаточно для того, чтобы обеспечивать L100 запас хода до 180 километров.

В Японии за автомобиль просят от 2 миллионов 480 тысяч йен или примерно 1,5 миллиона рублей по текущему курсу.