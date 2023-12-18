Как будет выглядеть новый Suzuki Swift Sport: первые изображения

В декабре состоялась премьера нового поколения компактного автомобиля Suzuki Swift. Хэтчбек пережил незначительные изменения в дизайне, сделавшие его внешний облик более современным, а также обзавелся модернизированной подвеской и новым силовым агрегатом. Но останавливаться на этом японцы, похоже, не намерены, и вскоре планируют выпустить «оспортивленную» модификацию Swift с приставкой Sport.

Как будет выглядеть «заряженный» вариант популярного хэтчбека взялся показать независимый малазийский дизайнер с ником «Theottle». Создавая виртуальную визуализацию машины он черпал вдохновение с простого Swift нового поколения.

По мнению художника, «хот-хэтч» будет отличаться от простой 5-дверки расширенной радиаторной решеткой, которая увеличится за счет более низкого бампера, обладающего противотуманными фонарями и небольшим сплиттером снизу.

Приземистости машине должны добавить установленные по бокам юбки из неокрашенного пластика, а налет спортивности придать модернизированный задний бампер с двумя большими патрубками выхлопа.

Автомобиль построят на платформе HEARTECT и оснастят не 1,2-литровым атмосферным мотором Z12E мощностью 82 лошадиные силы (108 Нм), как в случае с обычным Swift, а более производительным 1,4-литровым турбированным агрегатом на 140 «сил» и максимальным крутящим моментом 230 Нм.

Связку ему составит трансмиссия с поперечным передаточным числом, а также стойки и амортизаторы фирмы Monroe и тормозные диско большого диаметра.

В продажу самый быстрый вариант Suzuki Swift поступит ближе к весне 2024 года.