Suzuki Jimny станет внедорожником на батарейках: как он будет выглядеть

В начале этого года компания Suzuki представила 5-дверную версию своего рамного внедорожника Jimny и попутно сделала одно важное заявление. Согласно нему, в будущем «Джимни» будет предлагаться не только в короткобазной и длиннобазной версиях с бензиновыми моторами, но и в полностью электрической модификации. Каким может быть ее внешний облик показали дизайнеры студии «SRK Designs».

Автомобильные художники выложили в Сеть первое изображение новинки, демонстрирующее внешний облик машины, которая предположительно получит имя Jimny EV.

Как можно заметить на нем, одной из характерных черт дизайна автомобиля станет подсвечивающая радиаторная решетка и головная оптика с круглыми светодиодными ходовыми огнями.

На рендере Jimny EV представлен в 5-дверной версии и отличается от бензинового внедорожника в том числе передним бампером, у которого фальш-накладка выкрашена в серебристый цвет, а не черный, как в оригинальном автомобиле.

В остальном же машины выглядят идентичными друг другу за исключением того, что у внедорожника «на батарейках» вместо лючка бензобака будет установлен разъем для подключения зарядного кабеля.

Никаких технических подробностей о том, какие электромоторы и батареи будут положены электрической версии знаменитого японского «рамника», пока нет.

Зато известны предварительные сроки дебюта такого автомобиля. Ожидается, что он появится в продаже до 2030 года.