Самый дорогой корейский кроссовер получит двери в стиле Rolls-Royce

Появление компании Genesis, созданной в качестве люксового суббренда Hyundai, датировано 2015-м годом. С тех пор линейка моделей корейской марки, специализирующейся на роскошных автомобилях, планомерно увеличивается. И в ближайшие годы должна пополниться кроссовером, который станет ее новым флагманом.

Речь идет о модели с индексом GV90. Автомобиль займет высшую ступень в иерархии машин Genesis, расположившись над «паркетником» GV80, и оказавшись самым большим и дорогим корейским кроссовером в мире. Предварительный дизайн «девяностого» накануне показали на первых рендерах.

На сегодняшний день известно о том, что новый Genesis GV90 будет представлять собой вседорожник, работающий исключительно на электричестве.

Автомобиль несколько раз подлавливали в ходе испытаний. И именно фотографии прототипов этой модели легли в основу неофициальных изображений машины.

Как видно на компьютерной визуализации, прерогативой GV90 станут двухэтажные фары, серебристая «губа» переднего бампера, одноцветный либо двуцветный кузов и потайные дверные ручки.

Что касается радиаторной решетки, то она как таковая будет отсутствовать. Вместо этой детали «девяностому» достанется пластиковая заглушка со светодиодной подсветкой. Но главной изюминкой машины станет даже не все это, а ее двери.

Предполагается, что самый дорогой кроссовер Genesis оснастят так называемыми заднепетельными (распашными) дверями. Они открываются против хода движения и в значительной степени облегчают посадку и высадку пассажиров.

Сегодня такая технология используется в большинстве своем производителями люксовых автомобилей, к примеру Rolls-Royce.

Премьеру новинка Genesis должна справить до конца 2024 года, после чего ей предстоит навязать конкуренцию таким моделям как: Tesla Model X, BMW iX и Mercedes-Benz EQS.