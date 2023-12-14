В Россию привезли автомобиль, который считают лучшим в Европе

Kia уже давно не собирает свои автомобили на территории России, а также не поставляет их к нам по официальным каналам. Отныне все машины этого южнокорейского автопроизводителя, поступающие в РФ, ввозятся частными фирмами по параллельному импорту. И иногда в списках моделей, представленных «серыми дилерами», появляются сюрпризы.

Редакция Daily-Motor.Ru проанализировала предложения параллельных импортеров на крупных отечественных классифайдах, выяснив, что недавно в нашей стране появилась модель Kia, которую считают лучшим автомобилем в Европе.

Речь идет об электрическом кроссовере Kia EV6. Машина появилась в продаже в 2021 году, и спустя всего чуть больше года завоевала престижную награду «Автомобиль года в Европе» (премия ECOTY), набрав 279 баллов. Это на 14 баллов больше, чем получил занявший второе место хэтчбек Renault Megane E-Tech. Тройку в этом конкурсе замкнул Hyundai Ioniq 5, отставший от Kia на 18 баллов.

В основе Kia EV9 лежит электрическая модульная платформа E-GMP. Его габариты близки к универсалу Ceed SW. Длина равна 4,7-метрам, ширина – 1,9-метрам, а высота 1,5-метрам.

В Россию привезли полноприводные машины в версии Long Range, оснащенные двумя электрическими моторами (по одному спереди и сзади). Их суммарная отдача равна 325 лошадиным силам, а в качестве аккумулятора задействована батарея ёмкостью 77,4 кВт/ч. С ней EV6 способна проезжать без подзарядки 490 километров.

Стоят такие машины совсем недешево. За «Автомобиль года в Европе» в России просят минимум 7 миллионов 250 тысяч рублей.