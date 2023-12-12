Mitsubishi выпустит новый кроссовер с «французским колоритом» 

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi не скрывает, что все три компании делят между собой большую часть деталей. Благодаря такому подходу автопроизводителям удается тщательно распределять и контролировать расходы, экономя время и средства на собственные разработки.

Но время от времени эта троица применяет немного другой подход – просто меняя эмблемы на машинах друг друга. К примеру, Renault Clio продается как Mitsubishi Colt. Вскоре у такой схемы появится еще один последователь. Он выйдет в продажу в 2024 году.

Утверждается, что речь идет о новом кроссовере Mitsubishi, который должен оказаться копией электрического «паркетника» Renault Scenic. Когда-то тот был небольшим минивэном, но недавно переродился в «батарейный» SUV.

Если автомобиль будет прямой переделкой, то существенной разницы между оригиналом и его производной от Mitsubishi никто не увидит. Варианты силовых агрегатов в кроссовере японской марки, скорее всего, также окажутся общими со Scenic.

Напомним, базовая версия электрического «паркетника» Renault выдает 170 лошадиных сил и 280 Нм, тогда как «топовая» модификация обладает мощностью 220 лошадиных сил и 300 Нм.

Запас хода стартовой комплектации Scenic составляет 420 километров, в то время как более производительное исполнение способно проезжать без подзарядки до 610 километров.

В продажу новый кроссовер Mitsubishi на базе Renault поступит в первом квартале 2024 года.