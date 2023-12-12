Не сбежит никто: представлен Lamborghini Urus Performante для итальянской полиции

Недавно мы рассказывали о самых медленных автомобилях стражей порядка в мире, но эта машина относится к совершенно иному виду техники, использующейся полицейскими. В Риме состоялась премьера «заряженного» кроссовера Lamborghini Urus Performante, адаптированного для патрульной службы Италии.

Автопроизводитель из Сант-Агата-Болоньезе подготовил очередной автомобиль, который передаст в аренду местной полиции. Машина следует по стопам других моделей компании и пережила не только внешнее, но и внутреннее переоборудование.

Для экстремальной версии кроссовера подготовили специальную краску Centro Stile, цвет которой получился путем сочетания классического синего оттенка и белого. На двери автомобиля нанесли полицейские логотипы, выполненные из светоотражающей пленки, а также мотивы итальянского флага.

Другие изменения включили в себя установленную на крыше светодиодную синюю световую полосу и двухтональную электрическую сирену. Но самое интересное скрывается внутри автомобиля.

В салоне машины предусмотрели место под бронированный ящик для оружия, специальную зону для дефибриллятора и откидной дисплей, установленный над передней панелью.

В багажнике кроссовера размещен портативный холодильник, который понадобится для экстренной доставки органов тем, кто нуждается в срочной трансплантации.

Помогать добраться до места назначения машине будет бензиновый твин-турбированный V8, развивающий 666 лошадиных сил и 850 Нм. Он позволит полицейскому Urus разгоняться с места до 100 км/ч всего за 3,3-секунды, а также достигать максимальной скорости в 306 километров в час.

Итальянская полиция начнет использовать кроссовер Lamborghini с 2024 года.