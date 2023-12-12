Раскрыт необычный лайфхак, как растопить лед на стеклах машины незаменимым атрибутом кухонного шкафа

Замерзшее лобовое стекло автомобиля – одна из самых распространенных проблем для автомобилистов в зимнее время года. И все решают ее по-своему.

Кто-то покупает машину с «теплой опцией» в виде электрообогрева, другие, у которых такой функции нет, активно орудуют скребком или приобретают недешевые размораживатели, а кто-то просто ждет, пока лед оттает, включив печку на максимум.

Но существует как минимум один метод, который сильно отличается от всех остальных. И для того, чтобы воспользоваться этим лайфхаком, нужно будет всего лишь заглянуть в кухонный шкаф!

Там с вероятностью в 100% найдется обычная поваренная соль, которая и станет основным ингредиентом в борьбе с наледью на лобовом стекле.

Причем понадобится ее совсем немного, а значит метод обойдется для автовладельца в считанные копейки.

Для разморозки «лобаша» нужно всего две столовые ложки соли на стакан теплой воды.

Приготовленный раствор наливается в любой имеющийся дома пульверизатор и разбрызгивается на лобовое стекло, после чего всего за пару минут очищает его от наледи за счет химической реакции.

А еще ионы в соли снижают температуру кристаллизации воды, затрудняя ее повторное замерзание.