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Раскрыт необычный лайфхак, как растопить лед на стеклах машины незаменимым атрибутом кухонного шкафа

Он позволит избавиться от наледи за считанные секунды и копейки

Текст: Алексей Шмидт
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Замерзшее лобовое стекло автомобиля – одна из самых распространенных проблем для автомобилистов в зимнее время года. И все решают ее по-своему.

Кто-то покупает машину с «теплой опцией» в виде электрообогрева, другие, у которых такой функции нет, активно орудуют скребком или приобретают недешевые размораживатели, а кто-то просто ждет, пока лед оттает, включив печку на максимум. 

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Но существует как минимум один метод, который сильно отличается от всех остальных. И для того, чтобы воспользоваться этим лайфхаком, нужно будет всего лишь заглянуть в кухонный шкаф!

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Там с вероятностью в 100% найдется обычная поваренная соль, которая и станет основным ингредиентом в борьбе с наледью на лобовом стекле.

Причем понадобится ее совсем немного, а значит метод обойдется для автовладельца в считанные копейки.

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Для разморозки «лобаша» нужно всего две столовые ложки соли на стакан теплой воды.

Приготовленный раствор наливается в любой имеющийся дома пульверизатор и разбрызгивается на лобовое стекло, после чего всего за пару минут очищает его от наледи за счет химической реакции. 

А еще ионы в соли снижают температуру кристаллизации воды, затрудняя ее повторное замерзание. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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