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Раскрыт странный, но гениальный лайфхак, как не дать лобовому стеклу покрыться льдом

Вы вряд ли о нем знали

Текст: Алексей Шмидт
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С приходом зимы водители вынуждены ежедневно тратить силы и время на очистку лобового стекла своего автомобиля от наледи по утрам. Но существует способ, позволяющий избежать этой рутинной процедуры. Он не связан с тривиальным включением печки ни максимум, или использованием дорогого размораживателя льда, а также скребка. Для этого всего лишь нужно обзавестись… картофелем. 

Эксперты британской компании «LeaseCar.UK» раскрыли необычный, но действенный и доступный лайфхак, как не допустить появления наледи на лобовом стекле машины. Они советуют приобрести сырой картофель. 

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В России, по данным «Росстата», килограмм картофеля в декабре стоит в среднем около 28 рублей. И его хватит для этой процедуры очень надолго.

Разрезав этот овощ пополам и протерев им лобовое стекло перед тем, как оставить машину на ночь на парковке, можно существенно облегчить себе жизнь, не позволив образоваться льду на лобовом стекле автомобиля. 

Все дело в том, что картофель содержит крахмал, который действует как мощный блокирующий барьер между стеклом и воздухом.

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Если использовать его перед сильными морозами или снегопадами, овощ позволит предотвратить прилипание к стеклу льда. Главное сильно не усердствовать с натиранием, чтобы не оставить сильных разводов на стекле, ухудшающих видимость.

А еще, как утверждают авторы этого лайфхака, он полностью безопасен для автомобиля. Любые следы от крахмала легко удаляются с помощью воды или простой омывающей жидкости.

Источник:Express

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