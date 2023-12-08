Новый большой электрический кроссовер Genesis сможет проезжать без подзарядки до 800 километров

Корейский премиальный бренд Genesis, входящий в концерн Hyundai-Kia, готовит к выходу новую флагманскую модель. Ей должен стать большой вседорожник с индексом GV90. Машина расположится на одну позицию выше нынешнего самого крупного SUV марки GV80 и появится в продаже в ближайшие годы.

Накануне выяснилось, что такой автомобиль будет полностью электрическим и сможет похвастаться большим запасом хода.

Корейское издание «The Korean Car Blog» опубликовало информацию, согласно которой новый Genesis GV90 будет обладать дальностью хода на одном заряде до 800 километров.

Это внушительный показатель, добиться которого инженерам Hyundai удастся благодаря использованию платформы E-GMP, а также тяговой батареи емкостью 113 кВт/ч.

Судя по новым шпионским снимкам новинки, опубликованным в Сети, машина получит брутальный дизайн с двухэтажными фарами, каждый из которых будет выполнен в виде светодиодной тонкой линии.

Кроме того, машину ждет появление специальных «распашных» дверей, открывающихся внутренней частью лицом друг к другу. Чаще всего такие встречаются в автомобилях ультра-роскошных брендов.

Что касается кормы, то там GV90 может получить фонари, по дизайну напоминающие «младшую» модель GV80, а также собственный бампер.

Автомобиль представят в конце 2024 года. В качестве конкурентов для него выступят такие модели как: BMW iX, Mercedes-Benz EQS и Tesla Model X.