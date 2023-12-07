В Россию начали ввозить самый надежный хэтчбек в мире

Компания Honda не продает свои автомобили в России с начала 2022 года, но решение покинуть наш рынок она приняла задолго до всем хорошо известных событий. Несмотря на то, что официальный ввоз машин этой японской марки в страну прекращен, их по-прежнему можно купить в РФ. Причем без особых проблем.

Недавно в общем списке моделей компании произошло пополнение. К нам приехал автомобиль, который британцы считают самым надежным хэтчбеком в мире.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, в Россию ввезли новую партию автомобилей Honda Fit. Речь идет о машинах, собранных в четвертом квартале 2023 года. Автомобили приехали на наш рынок из Китая.

Все они имеют пробег, близкий к нулю, леворульное расположение рулевой колонки и педального блока, а также установленный под капотом 1,5-литровый бензиновый мотор, выдающий 131 лошадиную силу. Ассистирует двигателю усиленный вариатор собственной разработки Honda.

Список оснащения таких машин включает в себя всё, что необходимо для комфортной эксплуатации: предусмотрен как кондиционер, так и климатическая система, есть датчики света и дождя, а также имеется полный электропакет.

Уникальная особенность Honda Fit заключается в том, как ее позиционируют за рубежом.

Согласно исследованию авторитетного британского автомобильного издания «WhatCar», эта модель Honda является самым безотказным хэтчбеком в мире, обладая 100-процентной надежностью, и опережает по этому показателю Toyota Yaris и Suzuki Swift с результатами в 98,6 и 98,1% соответственно.

Что касается порядка цен на параллельно импортированные «Фиты» в России, то за 5-дверки у нас просят от 1 миллиона 700 тысяч рублей до 3 миллионов 290 тысяч рублей (версия Crosstar).