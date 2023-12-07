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У Renault Duster будет молодёжная версия кросс-купе 

Машина получит силуэт в стиле BMW X4 и X6

Текст: Алексей Шмидт
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Около недели назад состоялась официальная премьера нового поколения кроссовера Renault Duster, который на ряде рынков продается под брендом Dacia. Автомобиль сильно изменился внешне, а также пережил ряд технических перемен.

Но, как оказалось, это не единственный вариант «Дастера», который будет предлагаться покупателям. У этой популярной модели появится версия кросс-купе, предназначенная для молодежи Южной Америки. 

Накануне дебютировал новый концепт-кар Renault Niagara (коллаж выше), который является предвестником купеобразного исполнения Duster для латиноамериканского рынка. Используя его изображения независимые дизайнеры представили, как будет выглядеть такой кроссовер в реальности.

Судя по подготовленным рендерам, купеобразный Duster будет заметно отличаться от своей традиционной модификации, предназначенной для европейского рынка. Машине достанется передняя часть кузова и корма, заимствованные у прототипа Niagara. 

Единственное, что будет совпадать с дизайном Duster, это боковины, да и то лишь частично, поскольку кросс-купе будет обладать покатой линией крыши.

Технических подробностей о проекте пока нет, но известно, что он будет построен на платформе «Дастера» CMF-B, а также будет относиться к сегменту C-SUV. Таким образом, машина должна оказаться немного крупнее простого Duster.

В качестве силовой установки в ней могут задействовать гибридный агрегат, работающий на базе ДВС и 48-вольтового стартер-генератора, а также электромотора, установленного на задней оси. 

Ожидается, что премьера нового кроссовера Renault в Латинской Америке состоится примерно в середине следующего года. 

Источник:Automobile-Magazine
Фото:Automobile-Magazine

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