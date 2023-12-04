Поразительная надежность: владелец Lexus LC 500 проехал за 4 года почти 320 тысяч км

Купе Lexus LC 500 считается одним из самых красивых автомобилей как в своем классе, так и в целом в мире, и большинство их владельцев используют свои авто лишь по особым случаям, либо по выходным. Но обладатель машины 2019 года выпуска из США оказался совсем не из их числа.

Ежедневными поездками ему удалось доказать, что даже эта нишевая модель является чрезвычайно надежной.

Владельца LC 500 зовут Мэтт Прайдмор. С момента покупки машины (в конце 2019-го) он ездит на ней ежедневно и в 2024 году пересечет отметку пробега в 200 тысяч миль, что эквивалентно примерно 322 тысячам километров.

Только за первый год эксплуатации его купе достигло ошеломляющей цифры для такой модели на одометре в 100 тысяч миль или 160 тысяч км.

По словам мужчины, LC 500 «механически очень надежен». За такой внушительный пробег он ни разу не столкнулся ни с какими неожиданными проблемами.

Единственная претензия владельца купе к машине сводится к слабому лакокрасочному покрытию, из-за пескоструя которого ему пришлось затянуть кузов автомобиля в матовую пленку. На это ушло около 6 тысяч долларов или примерно 545 тысяч рублей.

Напомним, LC 500 оснащается 5-литровым атмосферным бензиновым мотором мощностью 477 лошадиных сил, с которым автомобиль разгоняется с места до 100 км/ч всего за 4,7-секунды, а также способен достигать максимальной скорости в 270 километров в час.