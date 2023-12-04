Renault готова досрочно обновить новый кроссовер на базе Qashqai: изображения

Дебют нового в европейской линейке кроссовера Renault, получившего имя Austral, датирован весной прошлого года. Машина заменила «паркетник» Kadjar, который так и не стал успешным, чего не скажешь о его преемнике, построенном на модернизированной платформе Qashqai.

Несмотря на это Austral уже готов к первому в его истории обновлению, причем досрочному. О том, как он изменится, рассказали и показали журналисты французских СМИ.

Издание «L’argus» опубликовало первые рендерные изображения, демонстрирующие ряд перемен во внешности этого кроссовера C-класса от Renault.

По компьютерной визуализации можно заметить, что автомобиль обзаведется более строгим видом с меньшим количеством плавных линий, которые заменят на острые грани.

Дизайнеры избавятся от странных «Г-образных» фар, вместо которых будет реализована более простая по виду, но двухэтажная оптика, а также сменят конструкцию бампера и решетки радиатора.

При этом боковой профиль кроссовера должен остаться без изменений, а корма, которую на рендере не показали, обзавестись более простыми фонарями.

С рестайлингом из линейки двигателей Austral может выпасть 1,3-литровый мотор HR13 мощностью 160 лошадиных сил, а 1,2-литровый агрегат HR12 будет доработан для того, чтобы выдавать 140 лошадиных сил. Гибридная силовая установка, находящаяся на вершине гаммы, скорее всего, не изменится, и будет выдавать прежние 200 лошадиных сил.

Премьера обновленного Renault Austral состоится ближе к 2025 году.