В Россию начали ввозить «умные» электромобили Arcfox по цене «Москвича 3е»

Компания BAIC создала собственный электрический бренд Arcfox в далеком 2015 году, когда электрокары только начинали свое восхождение на мировом автомобильном Олимпе.

Впоследствии к этой марке присоединился китайский интернет-гигант Huawei, который постарался сделать ее машины максимально «умными» за счет установки в них собственной операционной системы HarmonyOS, а также системы автопилота. Теперь такие машины появились на российском рынке.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, один из «серых» дилеров Владивостока ввез в РФ несколько кроссоверов Arcfox – Alpha-S и Alpha-T. Обе машины 2023 года выпуска и приехали к нам напрямую из «Поднебесной».

Alpha-S обладает электромотором мощностью 218 лошадиных сил, а отдача модели Alpha-T составляет 238 «сил».

Особенностью обеих моделей Arcfox является безальтернативный передний привод и внушительный запас хода, который на полностью заряженных батареях превышает отметку в 700 километров.

Машины оснащены системой быстрой зарядки и способны пополнять запас тягового аккумулятора на показатель в 200 км всего за 10 минут.

Несмотря на то, что автомобили Arcfox считаются одними из самых технологически продвинутых в КНР, стоят они относительно недорого и сопоставимы по цене с российским «Москвичом 3e».

За модель Alpha-S на нашем рынке просят 3 миллиона 400 тысяч рублей, а более производительный Alpha-T оценен даже дешевле – в 3 миллиона 300 тысяч рублей.