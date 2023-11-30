В Россию привезли самый надежный спортивный автомобиль в мире

Компания Dodge покинула российский рынок задолго до знаменитого исхода зарубежных автомобильных брендов из нашей страны – еще в 2014 году. Тогда дилерам американской марки удалось реализовать за 12 месяцев всего 100 машин, что подтолкнуло ее свернуть свой бизнес в РФ. Тем не менее, ее продукция периодически появлялась в продаже в стране и предлагались «неофициалами».

Сегодня они же начали торговать моделью Dodge, которая считается самым надежным спортивным автомобилем в мире.

По информации Daily-Motor.Ru, несколько параллельных импортеров привезли в Россию автомобили под названием Challenger. Все они сошли с конвейера в 2023 году и оснащены разными двигателями.

Самый доступный вариант идет с 3,6-литровым бензиновым мотором на 309 лошадиных сил, тогда как наиболее производительный (версия Hellcat) укомплектован 6,2-литровым ДВС, выдающим 717 лошадиных сил.

Несмотря на то, что многие американские автомобили считаются ненадежными, эта модель Dodge, напротив, обладает одной из самых высоких оценок за отсутствие технических проблем (88 баллов из 100 от J.D.Power), а популярное автомобильное издание «HotCars» и вовсе называет Challenger самой крепкой спортивной машиной в 2023 году, ставя ее на ступеньку выше BMW 2-Series и Audi TT RS.

Параллельно импортированные Dodge Challenger этого производственного года оценены «серыми» дилерами в России в сумму от 7 миллионов 500 до 16 миллионов 888 тысяч рублей.