В Россию начали ввозить новый кроссовер Hyundai с дизайном «под Land Rover»

Новое поколение корейского кроссовера Hyundai Santa Fe дебютировало в конце этого лета, пережив серьезные изменения в дизайне, которые с отдельных ракурсов сделали машину похожей на знаменитый британский внедорожник Land Rover Defender.

Автомобиль уже продается на родине в Южной Корее, а теперь стал доступен и в России. Причем гораздо раньше, чем в США и Европе, куда Hyundai ввозит машины официально.

Редакция Daily-Motor.Ru «прошерстила» предложения «серых» дилеров в РФ, обнаружив большое количество Hyundai Santa Fe нового поколения. Машины пятой генерации приехали к нам по параллельному импорту.

Новый «Санта Фе», предложенный российским покупателям, отличается от своего предшественника более строгим внешним видом. От плавных линий не осталось и следа – теперь только острые грани, а также H-образные световые элементы и полностью новый салон.

В России новые Santa Fe доступны с двумя вариантами 2,5-литрового бензинового мотора. Мощность первого составляет 194 лошадиные силы, а второго – 281 л.с. Ассистирует обоим восьмискоростная автоматическая коробка передач и система полного привода.

Что касается порядка цен, то реформенные кроссоверы Hyundai, разумеется, стоят дороже, чем их предшественники.

Минимальный входной «прайс» на «пятый» Santa Fe сейчас составляет около 5 миллионов рублей, но в зависимости от комплектации, уровня оснащения и дилера стоимость машины может доходить до отметки в 9 миллионов рублей.