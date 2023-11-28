Как за считанные секунды и всего 5 рублей очистить стекла автомобиля ото льда

С приближением зимы и резким похолоданием перед тем, как отправиться в путь, важно иметь чистое лобовое стекло. Вот только выходя из дома можно часто обнаруживать, что оно покрыто изморозью или даже льдом.

Очистить его можно постояв со включенной печкой лишние 10-15 минут, активно поработать скребком с риском поцарапать стекло, либо купить недешёвый химический размораживатель. Но есть еще один вариант. Причем очень дешевый и простой.

Все, что нужно для того, чтобы разморозить ветровое стекло за считанные секунды, обычный пакет, который можно приобрести в супермаркете за мизерные по нынешним временам 5 рублей.

Убедившись, что он целый, наполняем его теплой или даже холодной водой, подходим к автомобилю и протираем получившимся «пузырем» обледенелые окна, после чего наблюдаем, как лед исчезает на глазах.

В комментариях к видео, на котором продемонстрирована работа столь простого лайфхака, пользователи предупреждают, что нельзя наливать в пакет очень горячую воду, поскольку она может привести к трещинам на стеклах.