«Дешевая» версия «Гелендвагена» показалась на первых изображениях

В начале этой осени компания Mercedes-Benz «затизирила» новый внедорожник компании, который должен расположишься в семействе G-Class и стать самой компактной и, соответственно, дешевой версией этой модели.

Автомобиль появится в продаже через несколько лет, но как он будет выглядеть уже плюс-минус известно. Рендер концепта Mini G-Class опубликовали независимые дизайнеры из ателье «SRK Designs».

На получившемся изображении автомобильные художники показали как может выглядеть прототип нового G-Class, который должен дебютировать уже в ближайшее время.

Машина продемонстрирована в экспедиционной версии с большим багажником на крыше и дополнительной светотехникой, «кенгурятником» спереди», а также огромными колесами, обутыми в широкие «зубастые» покрышки и защитой двигателя и трансмиссии.

Основные элементы дизайна кузова автомобиля повторяют обычный «Гелендваген», а основная разница заключается лишь в том, что у него короткий кузов и нет дополнительной пары дверей сзади.

Напомним, последний короткобазный Mercedes-Benz G-Class сошел с конвейера в 2011 году. Тогда за него просили от 90 тысяч 511 евро, что по тем временам было эквивалентно 3 миллионам 710 тысячам рублей, а сегодня равно 8,8 миллионам рублей.