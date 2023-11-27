Новый Suzuki Wagon R получит двухсторонние раздвижные двери: первые изображения

Первое поколение кей-кара Suzuki Wagon R было представлено в далеком 1993 году и полюбилось японским покупателям. С тех пор прошло три десятилетия и эта модель успела сменить шесть поколений.

Судя по свежим слухам, пришедшим из «Страны восходящего солнца», отказываться от Wagon R в Suzuki не намерены и готовят новую генерацию этого автомобиля, с которой он переживет существенные изменения.

Как пишет японское издание «BestCarWeb», опубликовавшее первые рендерные изображения нового, седьмого по счету поколения Wagon R, дебют такого автомобиля состоится в 2025 году.

В новом поколении автомобиль перестанет быть кей-каром и трансформируется в минивэн, особенностью которой станет наличие задних раздвижных дверей, причем сразу с двух сторон машины.

Инсайдеры утверждают, что новинка сохранит под капотом актуальный 0,66-литровый рядный 3-цилиндровый бензиновый мотор R06 и его мягко-гибридную версию, но их топливная экономичность будет серьезно улучшена.

Кроме того, не исключается вариант, при котором у свежего Wagon R появится совершенно новый гибридный силовой агрегат, значительно превосходящий по мощности действующий 52-сильный двигатель.

Что касается типа привода, то он, как и прежде, будет передним или полным на выбор покупателя.