Раскрыты 3 «годных» лайфхака, как открыть машину с замерзшим замком без трат

Замерзшие дверные замки в автомобилях в преддверии наступления зимы в России далеко не редкость. Чаще всего причиной этой проблемы становятся длительные осадки, либо мойка машины под высоким давлением, когда в замочную скважину попадает влага и затем под воздействием низких температур замерзает.

Справиться с такой напастью можно, обзаведясь специальным аэрозольным химическим размораживателем замков. Но что, если его нет под рукой, либо тратить на эту жидкость лишние 150-200 рублей совсем не хочется.

Daily-Motor.Ru собрал несколько лайфхаков, которые позволят отпереть замерзший дверной замок с помощью простой смекалки.

Способ № 1

Если автомобиль припаркован рядом с домом, то можно воспользоваться удлинителем и отогреть замок феном. Правда использовать его на максимальной мощности и долго при нагревании личинки всё же не стоит. Это может привести к повреждению лакокрасочного покрытия.

Способ № 2

Неподалёку припаркованы другие автомобили и водители находятся внутри – обратитесь к ним и попросите поделиться нагретым «прикуривателем» (если, конечно, он в их машинах имеется).

Приложив его к личинке замка примерно на 25-30 секунд можно растопить лед внутри и отпереть машину, но важно действовать осторожно – не обжечься самому и не повредить хром, которым покрыта сама личинка.

Способ № 3

Не подходит ни первый, ни второй вариант. Тогда можно пойти иным путем и нагреть сам ключ. Для этого подойдет кипяток, либо зажигалка.

В первом случае достаточно подержать металлическое «жало» ключа в горячей воде, но при этом постараться, чтобы влага не попала в корпус и не вывела из строя находящийся внутри чип. Тогда как во втором при нагревании метала главное не переусердствовать и случайно не расплавить пластиковые части ключа.