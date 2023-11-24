В России появились самые мощные, быстрые и экономичные Toyota RAV4

Кроссовер Toyota RAV4 всегда был одним из самых популярных представителей сегмента SUV в России, но с прошлого года его официальные продажи и производство в стране по известным причинам были остановлены, а сама машина резко выпала из списка наиболее продаваемых у нас «паркетников».

Сегодня RAV4 поставляется в РФ по параллельным схемам и в этом есть один жирный плюс. К нам ввозят версии этого «вседорожника», которые раньше никогда бы не появился на российском рынке.

Как выяснил Daily-Motor.Ru, проанализировав предложения отечественных дилеров, торгующих «серым импортом», в Россию поступили кроссоверы Toyota RAV4 2023 года выпуска, но не обычные, а самые мощные, быстрые и экономичные в гамме модели.

Речь идет об исполнении Prime, появившемся на многих рынках в 2019 году. Такие машины оснащаются подключаемой гибридной системой на базе 2,5-литрового бензинового ДВС, который в паре с двумя электромоторами обеспечивает RAV4 мощность в рекордные для модели 306 лошадиных сил. С места до 100 км/ч кроссоверы разгоняются за 5,7-секунды.

Автомобили обладают системой полного привода и способны проехать без подзарядки до 63 километров, а также потребляют в среднем на каждые 100 километров пути около 2,6-литров бензина.

Цены на такие варианты RAV4 в России начинаются с отметки в 4 миллиона 700 тысяч и доходят до 7 миллионов 290 тысяч рублей в зависимости от уровня оснащения и «хотелок» того или иного автосалона.