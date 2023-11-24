5-дверный Suzuki Jimny вновь расширит географию продаж

Удлиненная 5-дверная версия рамного внедорожника Suzuki Jimny дебютировала в январе 2023 года на автосалоне AutoExpo в Индии. Спустя несколько месяцев японцы начали продажи машины на индийском рынке, а с осени предлагают ее в Южной Африке. До конца года примеру ЮАР последует Австралия, после которой «пятидверку», скорее всего, получат и покупатели Юго-Восточной Азии.

Накануне 5-дверный Suzuki Jimny был замечен очевидцами во время перевозки по дорогам Индонезии. Предполагается, что машину везут на прохождение процедуры сертификации, которая займет какое-то время.

В случае, если ее завершат до конца года, удлиненный вариант «Джимни» появится в местных автосалонах уже в начале следующего года.

Напомним, 5-дверный Jimny отличается от своей 3-дверной версии удлиненной на 340 мм колесной базой, а также увеличенной на столько же длиной – до 3985 мм.

Внутри машина ничем не отличается от короткого исполнения за исключением прибавившего в объеме на 123 литра багажного отделения.

Пока все такие внедорожники выводятся на рынки с левосторонним движением и обладают праворульной конструкцией, но в перспективе машины могут появиться и в странах с правосторонним движением, включая Филиппины. Оттуда они имеют шансы добраться до России, если к тому времени в стране еще будет разрешен параллельный импорт.