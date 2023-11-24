Самый большой корейский электрический кроссовер впервые показали во всей красе

Hyundai создала отдельный суббренд Ioniq, который занимается продажей исключительно электромобилей, в 2020 году. Первой и единственной моделью этой марки в сегменте SUV является хэтчбек с индексом «5» и кроссоверным форматом. Полноценный вседорожник Ioniq должен появиться в конце этого – начале следующего года. Как он будет выглядеть показали независимые дизайнеры из Южной Кореи.

В Сети появились неофициальные рендеры «паркетника» Ioniq 7. Машина, построенная на той же платформе, что и Kia EV9 (E-GMP), должна оказаться крупнее своего собрата, растянувшись от бампера до бампера более чем на 5 метров.

Концепт-кар Hyundai Seven образца 2021 года

Изображения машины, выложенные в Сеть, дают представление о том, чего ждать от дизайна «семерки».

Как можно заметить на них, кроссовер получит дизайн, роднящий его с концепт-каром Hyundai Seven образца 2021 года. У машины будут собственные вертикальные дневные ходовые огни, а также двухстрочные фары, состоящие из «диодных» пикселей.

В дверях реализуют так называемые «потайные» ручки, а корму оформят необычными тонкими фонарями, проходящими от крыши до заднего бампера.

Предполагается, что самый большой электрический кроссовер Hyundai обойдет по показателю запаса хода соплатформенный EV9 примерно на 100 км, то есть его дальнобойность на одном заряде должна составить около 640 километров.

Внутри машины сможет расположиться до семи человек, для которых припасут три ряда сидений.