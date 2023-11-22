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Mitsubishi выпустит новый компактный электрический кроссовер на базе Renault

Он может стать заменой спорного ASX

Текст: Михаил Романченко
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Новое поколение кроссовера Mitsubishi ASX взбудоражило автомобильную общественность тем, что оказалось буквально визуальной копией Renault Captur. Но, похоже, пребывать в таком внешнем виде машине придется не сильно долго.

Для нее в Renault Group готовят сменщика в виде электрического кроссовера, который может появиться уже в конце 2025 года.

MITSUBISHI ASX 2023 main

Согласно информации, раскрытой гендиректором французского концерна Лукой де Мео, новый компактный «паркетник» уже на подходе. Он будет построен на платформе, совместно используемой всей Renault Group. Его топ-менеджер описывает следующим образом:

«Это будет автомобиль C-SUV от Mitsubishi, в основу которого ляжет архитектура Ampere Medium. Разумеется, он будет полностью электрическим и окажется нашим ответом на запросы рынка».

Ранее главный инженер Mitsubishi Хироши Нагаока заявлял, что компания стремится всеми силами найти замену ASX, но решение этого вопроса пока остается в плоскости головной компании Renault. 

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Никаких подробностей о новинке японской марки, которую построят на глобальной французской архитектуре, пока нет, но учитывая относительную близость сроков ее премьеры, можно предположить, что они появятся уже в ближайшее время. 

Источник:CarsGuide

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