Mitsubishi выпустит новый компактный электрический кроссовер на базе Renault

Новое поколение кроссовера Mitsubishi ASX взбудоражило автомобильную общественность тем, что оказалось буквально визуальной копией Renault Captur. Но, похоже, пребывать в таком внешнем виде машине придется не сильно долго.

Для нее в Renault Group готовят сменщика в виде электрического кроссовера, который может появиться уже в конце 2025 года.

Согласно информации, раскрытой гендиректором французского концерна Лукой де Мео, новый компактный «паркетник» уже на подходе. Он будет построен на платформе, совместно используемой всей Renault Group. Его топ-менеджер описывает следующим образом:

Ранее главный инженер Mitsubishi Хироши Нагаока заявлял, что компания стремится всеми силами найти замену ASX, но решение этого вопроса пока остается в плоскости головной компании Renault.

Никаких подробностей о новинке японской марки, которую построят на глобальной французской архитектуре, пока нет, но учитывая относительную близость сроков ее премьеры, можно предположить, что они появятся уже в ближайшее время.