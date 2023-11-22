Новый универсал Toyota Camry (XV80): каким он мог быть

В линейке модели Camry вариант в кузове универсал появился еще в 1986 году (V20), а затем предлагался в генерации XV10 (1992) и на отдельных рынках (в Австралии) продавался с 1997 года в поколении XV20. Однако в современной итерации этой модели такой версии нет, а ведь многим ее может не хватать.

Закрыть этот пробел решили независимые дизайнеры из ателье «SRK Design», которые нарисовали универсал Toyota Camry (XV80).

Несмотря на прекращение производства и продаж в родной Японии, Toyota не только не отказалась уводить Camry с глобального рынка, но и напротив недавно сменила поколение этой знаменитой модели.

Переход в новую генерацию незначительно преобразил машину как внешне, так и технически (отныне она исключительно «гибрид»).

Готовя рендер универсала Camry автомобильные художники опирались на изображения новой четырехдверки, которой не просто перерисовали заднюю часть кузова, но и дополнили его оснащение рядом примочек. Благодаря им машину можно назвать не простым SW, а настоящим кросс-универсалом.

Автомобилю достался пластиковый обвес по периметру кузова, а также соответствующие накладки на бамперах. Дорожный просвет немного вырос, колесные диски сменили дизайн, а на крыше расположились рейлинги.

Линейку двигателей универсал Camry практически наверняка разделил бы с седаном нового поколения. Тот, напомним, лишился моторов V6 и теперь предлагается только в варианте «параллельный гибрид» мощностью 225 лошадиных сил и 232 л.с. в зависимости от типа привода.