В Россию привезли автомобиль, который активно скупают европейцы

Компания Renault покинула российский рынок еще в прошлом году. C тех пор официальные поставки машин этой французской марки остановлены, а те автомобили, что сейчас можно найти в автосалонах, ввозятся к нам по параллельному импорту.

Недавно в этом списке появился хэтчбек, который интересен тем, насколько высокий спрос на него сейчас отмечается в странах ЕС. И он хорошо известен нашему покупателю.

Как выяснил Daily-Motor.ru, проанализировав предложения «серых» дилеров, в Россию привезли как минимум один экземпляр хэтчбека Dacia Sandero. Машина, собранная в Румынии, приехала в РФ по параллельному импорту и сейчас выставлена на продажу в одном из автосалонов в Брянске.

Это автомобиль 2023 года в версии Stepway с околонулевым пробегом, оснащенный литровым бензиновым двигателем мощностью 90 лошадиных сил. Ассистирует ему бесступенчатый вариатор.

Sandero западного производства, значительно отличающийся как внешне, так и технически от тех машин, что выпускались и предлагались в РФ раньше, оценен на нашем рынке почти в 2 миллиона, а если быть точнее 1 миллион 997 тысяч рублей.

Что интересно, в Европе такие хэтчбеки сейчас пользуются неимоверным спросом. Sandero борется за звание самого популярного автомобиля в «Старом Свете» и пока опережает по этому показателю одну из моделей Tesla.

Согласно отчету издания «Autonews Europe», за первые 10 месяцев 2023 года в ЕС зарегистрировали 184 тысячи 88 экземпляров хэтчбеков Dacia Sandero. На втором месте с мизерным отставанием идет Tesla Model Y (183 тысячи 799 регистраций).

При этом в октябре «Сандеро» опередил своего американского визави по продажам сразу в несколько раз (21 тысяча 139 регистраций против 9 тысяч 660 оформлений).