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Первый электрический кроссовер Suzuki появится в октябре/ноябре 2024 года 

Он будет близок к концепту

Текст: Михаил Романченко
suzuki

В январе этого года на выставке Auto Expo состоялась премьера концептуального кроссовера Suzuki. Машина, названная незатейливым индексом eVX, стала дебютным электрическим SUV в линейке японского автопроизводителя и получила точно такие же пропорции, что и построенный на этой же платформе серийный «паркетник» Toyota bZ4X.

Судя по новой информации, появление «товарного» варианта Suzuki eVX стоит ждать примерно через год.

Представители «Сузуки» дали интервью индийским СМИ, в рамках которого раскрыли предварительные сроки дебюта серийной версии своего дебютного «батарейного» SUV. Ожидается, что машина появится в октябре/ноябре 2024 года.

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Предполагается, что к переходу из шоу-кара в товарный образец eVX незначительно преобразится. Спереди машине достанутся светодиодные дневные ходовые огни с тремя стрелками, L-образные фары, затемненная радиаторная решетка и бампер, украшенный угловатыми складками.

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Сзади кроссовер наградят закругленными фонарями, которые объединят между собой серебристой накладкой. 

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В салоне серийного eVX должен появиться двухспецевый руль, который будет повторять прямоугольную форму рулевого колеса, как у концепта на изображении выше, а также поворотную шайбу вместо традиционного селектора трансмиссии. 

Что касается технической части, то в качестве тяговой батареи в электрическом кроссовере могут задействовать аккумулятор на 60 кВт/ч, использующую литий-железо-фосфатные элементы. Запас хода eVX с ней составит около 550 километров. Кроссовер можно будет купить в том числе в версии с полным приводом. 

Источник:Indiacarnews

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