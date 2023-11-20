Первый электрический кроссовер Suzuki появится в октябре/ноябре 2024 года 

В январе этого года на выставке Auto Expo состоялась премьера концептуального кроссовера Suzuki. Машина, названная незатейливым индексом eVX, стала дебютным электрическим SUV в линейке японского автопроизводителя и получила точно такие же пропорции, что и построенный на этой же платформе серийный «паркетник» Toyota bZ4X.

Судя по новой информации, появление «товарного» варианта Suzuki eVX стоит ждать примерно через год.

Представители «Сузуки» дали интервью индийским СМИ, в рамках которого раскрыли предварительные сроки дебюта серийной версии своего дебютного «батарейного» SUV. Ожидается, что машина появится в октябре/ноябре 2024 года.

Предполагается, что к переходу из шоу-кара в товарный образец eVX незначительно преобразится. Спереди машине достанутся светодиодные дневные ходовые огни с тремя стрелками, L-образные фары, затемненная радиаторная решетка и бампер, украшенный угловатыми складками.

Сзади кроссовер наградят закругленными фонарями, которые объединят между собой серебристой накладкой.

В салоне серийного eVX должен появиться двухспецевый руль, который будет повторять прямоугольную форму рулевого колеса, как у концепта на изображении выше, а также поворотную шайбу вместо традиционного селектора трансмиссии.

Что касается технической части, то в качестве тяговой батареи в электрическом кроссовере могут задействовать аккумулятор на 60 кВт/ч, использующую литий-железо-фосфатные элементы. Запас хода eVX с ней составит около 550 километров. Кроссовер можно будет купить в том числе в версии с полным приводом.