Немцы назвали Logan и Duster одними из самых ненадежных автомобилей

В России модели компании Renault, такие как Logan и Duster, продавали под головным брендом, но в Европе они предлагались и предлагаются по сегодняшний день под маркой Dacia. Немецкие эксперты из организации TÜV опубликовали рейтинг надежности машин в 2023 году, согласно которому эти бюджетники являются одними из самых ненадежных в Германии.

Исследование TÜV Report 2023 включало в себя выборку автомобилей с наибольшим процентом неисправностей, обнаруженных в ходе прохождения плановых техосмотров, которые не позволяли им получить заветный документ для легального использования машины на общественных дорогах.

Для чистоты эксперимента немцы поделили автомобили на возрастные категории: от 2 до 3 лет, от 4 до 5 лет, от 6 до 7 лет, от 8 до 9 лет, а также от 10 до 11 лет.

В итоге в четырех из пяти возрастных группах в списке худших фигурировал Logan, а в некоторых случаях компанию ему составлял и кроссовер Duster (в подборке шести-семилеток, а также восьми-девятилетних машин).

Количество неудачных техосмотров с этими моделями в Германии варьировалось в зависимости от возраста от 11,4 до 40,9%.

Впрочем, сразу стоит сделать важную ремарку. Столь удручающие показатели автомобилей Logan и Duster в Европе с точки зрения надежности совсем не значат, что российские версии этих машин также являются проблемными.

Те же «Логаны» и «Дастеры», продающиеся в странах Европейского союза под маркой Dacia, существенно отличались и отличаются в техническом плане от машин, предлагавшихся официально до недавнего времени у нас.

Благодаря этому обстоятельству российские бюджетные модели «Рено» за несколько десятилетий зарекомендовали себя, напротив, как одни из самых надежных и крепких, что прямым образом отражается на их высокой ликвидности на вторичном рынке.