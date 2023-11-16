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Раскрыт копеечный лайфхак, который не даст окнам машины запотеть

Вы могли о нем не знать

Текст: Алексей Шмидт
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С наступлением холодов и ростом влажности воздуха перед автовладельцами вновь встала проблема с запотеванием окон в салонах их машин.

Борются с ней все как могут, включая тщательный контроль за появлением влаги на ковриках и сиденьях, а также чуть ли ни ежемесячная замена недешевого салонного фильтра. Но большинству приходится смириться и тратить дополнительное время каждый день на процесс ожидания пока окна отпотеют. 

Издание Daily-Motor.ru раскрыло один простой и, самое главное, дешевый лайфхак, который позволит справиться с этой сезонной напастью. 

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Прежде чем со злостью выкручивать обдув стекол на максимум, а также хвататься за тряпочку в бардачке, можно вспомнить об одной вещи, которая часто оказывается в мусорном ведре. 

Речь идет о пакетиках с силикагелем, которые встречаются в коробках из-под новой обуви, техники и даже в некоторых видах продуктов (к примеру, копченые колбасы и сыры). 

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Вещество маленьких пакетов, стоимость которых редко превышает 1 рубль, предназначено для того, чтобы работать как консервант и отталкивать запахи, поглощая при этом влагу и сохраняя продукты сухими. Аналогичную функцию этот состав может выполнять и в автомобиле.

Всё что нужно для того, чтобы сохранить салон машины сухим и бонусом избавиться от посторонних запахов – сохранить эти пакетики с новой покупкой, либо приобрести их в розницу, после чего разложить их внутри автомобиля. 

how to prevent car windows from fogging up easily

Это хоть и простое, но элегантное и практичное решение, которое сохранит окна автомобиля в чистоте без больших усилий и трат. 

Источник:Daily-Motor.Ru

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