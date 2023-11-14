В России появятся новый китайский кроссовер и минивэн, которые когда-то были японскими

Еще до того, как китайский автопроизводитель Haima обрел свое нынешнее название, он представлял собой совместное предприятие японской Mazda и руководства «поднебесной» провинции Хайнань.

Несмотря на то, что «Маздовцы» вышли из этого проекта еще в 2006 году, «Хайма» еще очень долго пользовалась как дизайнерскими, так и техническими наработками японцев в своих моделях. И некоторые из которых даже успела продать в период с 2010 по 2016 год в России (общий тираж реализованных машин тогда составил более 5 тысяч машин).

Теперь же выяснилось, что китайский автопроизводитель с японскими корнями готовит второе пришествие на российский рынок. Но уже с разработанными полностью собственными силами моделями.

Как стало известно Daily-Motor.Ru, до конца 2023 года в продажу в РФ поступят сразу два автомобиля Haima – кроссовер и минивэн. Их отгрузка из Китая уже стартовала. До дилеров машины доберутся в ближайший месяц.

В качестве «паркетника» выступит автомобиль с названием 8S. В КНР машина появилась четыре года назад и по габаритам представляет собой аналог покинувшего Россию Toyota RAV4.

Длина кроссовера равна 4,6-метрам, ширина – 1,8-метрам, а высота – 1,7-метрам. В России он получит под капот 1,6-литровый турбомотор мощностью 195 лошадиных сил и 280 Нм, агрегатированный 6-скоростной АКПП и передним приводом.

Второй новинкой Haima для нашего рынка станет минивэн с длиной в 4,8-метра. Модель, способная уместить внутри до семи пассажиров, назовут 7X и с точки зрения техники она будет копировать кроссовер 8S.

Цены на машины уже объявлены. За кроссовер Haima собирается просить от 3 миллионов 200 тысяч рублей, тогда как минивэн обойдется минимум в 3 миллиона 600 тысяч рублей.