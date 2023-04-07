В России начнутся продажи двух моделей китайской Haima: что о них известно?

В последние несколько недель автомобильный сегмент интернета в России буквально наводнили новости об экспансии нашего рынка китайскими автомобильными брендами. Причем некоторые из них до недавнего времени были для россиян совсем не на слуху. Теперь же стало известно об еще одном пополнении российского авторынка, которое, разумеется, также следует из «Поднебесной». И его также нельзя назвать хорошо знакомым нашим покупателям.

Речь идет о компании Haima, которая готовится начать продажи в РФ сразу двух моделей. Для марки уже определен официальный дистрибьютор – им окажется «МВЛ Авто». По словам представителей этой фирмы, дилерская сеть Haima будет развернута в России к лету этого года. В ней выставят две модели.

Как пишут наши коллеги из издания «Китайские автомобили», на российском рынке начнутся продажи кроссовера Haima 8s и минивэна Haima 7x. Первые экземпляры этих моделей уже добрались до Москвы и теперь им предстоит пройти процедуру сертификации (получение ОТТС).

Официальный дебют «паркетника» Haima 8s состоялся в 2019 году на автомобильной выставке в Шанхае. Дизайн автомобиля сразу же подвергся критике за явное сходство с новым Hyundai Santa Fe спереди и Peugeot 3008 сзади.

При этом интерьер машины «Хайме» все же удалось сделать оригинальным. В качестве двигателя для кроссовера выступил 1,6-литровый мотор TGDI на 194 лошадиные силы, связку которому составила как 6-скоростная МКПП, так и 6-диапазонный «автомат», а также 7-скоростной «робот».

Что касается минивэна Haima 7x, то он был представлен в 2020 году и в создании его внешнего облика принимали участие специалисты итальянского ателье Pininfarina. Внутри машины может расположиться до семи человек. Компоновка кресел 7x имеет следующую формулу: 2+2+3.

В случае с минивэном, помимо того же мотора, который предложен кроссоверу 8s, для него оказался дополнительно положен полуторалитровый агрегат на 165 «сил», сочетающийся с 6-скоростной автоматической коробкой передач.

С какими двигателями обе модели Haima предложат в России пока неизвестно. То же самое можно сказать и об их ценах. Эту информацию импортер обещает раскрыть ближе к лету.