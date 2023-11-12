Дебютный электрический кроссовер Suzuki впервые засветился на видео

В начале этого года состоялась премьера нового кроссовера Suzuki, получившего имя eVX. Концепт-кар, заявленный запас хода которого составлял 550 километров, был показан на автосалоне в Индии. Спустя почти год японцы неплохо продвинулись в подготовке серийной версии этой модели. И недавно ее удалось впервые заснять на видео.

Тестовые прототипы товарного Suzuki eVX сегодня колесят как по дорогам Индии, так и Европы. К примеру, на прошлой неделе машину сфотографировали в Польше. И это немудрено, учитывая, что новинка носит статус глобальной модели и будет продаваться, в том числе в «Старом Свете».

Все машины для испытаний, попадающие в кадр, облачены в плотную маскировку, не позволяющую рассмотреть их экстерьер. Но даже с учетом этого обстоятельства существуют основания полагать, что серийный кроссовер окажется близок по дизайну к концепт-кару.

У прототипов проглядывается точно такая же глухая радиаторная решетка, окруженная L-образными фарами, а также агрессивный бампер с множеством резких линий и изгибов.

Размеры «паркетника» должны составить 4,3-метра в длину, 1,8-метра в ширину и 1,6-метра в высоту, а колесная база растянуться на 2,7-метра.

О технике машины пока сказать что-то определенное сложно. Скорее всего, кроссовер будут продавать с тяговой батареей емкостью 60 кВт/ч, который обеспечит запас хода на 150 километров меньше, чем был заявлен на презентации концепт-кара.

В продажу Suzuki eVX поступит ближе к середине 2024 года.