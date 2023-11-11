Киберпанк-концепт Nissan станет прообразом для нового кроссовера Juke EV: первые изображения

На недавно завершившимся автосалоне в Токио Nissan продемонстрировал необычный концепт-кар. Машина, получившая говорящее название Hyper Pynk, впечатлила как посетителей выставки, так и журналистов.

Японцы отнюдь не обещали, что в конечном счете отправят прототип в «серию». Хотя не исключено, что в итоге именно он ляжет в основу нового кроссовера Juke, который станет электрическим.

Как будет выглядеть такой «паркетник» продемонстрировал независимый дизайнер с британского портала «AutoExpress». Причем на его изображениях Juke EV выглядит не совсем так «киберпанково», как экстравагантный шоу-кар.

Сходства между предполагаемой серийной машиной и концептом заключаются в угловатой поверхности их кузовов, а также коренастой и приземистой посадке, подчеркнутой расширителями колесных арок. Кроме того, у обоих автомобилей установлены так называемые «потайные» дверные ручки.

Сзади Juke EV и вовсе копирует другую электрическую модель Nissan, которая уже давно продается официально – Ariya.

Кстати, именно у этого батарейного кроссовера новый электрический «Жук» позаимствует и платформу, но чтобы не создавать ему конкуренцию будет иметь длину всего в 4,2-метра.

Этого должно оказаться достаточно для того, чтобы усадить внутри пять человек и оставить свободное пространство для багажа сзади.

В продажу новый Nissan Juke EV, построенный на основе концепта Hyper Pynk, поступит до 2030 года. В качестве соперников для него выступят: Hyundai Kona, Kia EV3 и Jeep Avenger.