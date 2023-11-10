Японцы оценили электрическую копию Suzuki Jimny из Китая

Этим летом китайская компания Baojun выпустила новый автомобиль с необычным названием Yep, выпуском которого сейчас занимается совместный завод SAIC, GM и Wulling. Машина получила ценник всего в 79 тысяч 800 юаней (около 1 миллиона рублей) и выглядела так, будто является копией знаменитого рамного внедорожника Suzuki Jimny.

Спустя почти полгода после начала продаж Baojun Yep в «Поднебесной» информация об этой машине дошла до Японии, где китайский клон «Джимни» удостоился неплохой оценки со стороны местных автомобильных изданий.

Обзор Baojun Yep опубликовали журналисты местного журнала «BestCarWeb», который начинается со строчки:

Далее следует историческая справка о том, как появилась компания Baojun, а также подробности о том, чем ее автомобиль Yep похож на Jimny.

У автомобилей практически одинаковый квадратный кузов, две двери, а внутри может разместиться до четырех человек, пишут японские журналисты. При этом система полного привода, аналогичная «Джимни», в Yep не может быть реализована по одной простой причине – он электрический.

Длина машины равна 3,4-метрам, а ширина и высота 1,7-метрам соответственно, что близко к размерам маленькой версии внедорожника Suzuki, у которого с недавних пор есть еще и удлиненный 5-дверный вариант.

В качестве силового агрегата в Baojun Yep используется электромотор, выдающий 50 кВт, а также литий-железо-фосфатная батарея емкостью 28,1 кВт, с которой машина проедет около 303 километров. Но двигаться очень быстро такой внедорожник не сможет – его максимальная скорость ограничена на отметке в 100 километров в час.

Японцы также похвалили Baojun Yep за его интерьер, который значительно превосходит тот же Jimny по оснащению и удобству:

«Учитывая, что это новейший китайский автомобиль, самым привлекательным в нем является его салон. Приборная панель, состоящая из двух горизонтальных ЖК-дисплеев, выполнена в современном стиле, а держатель для смартфона прикреплен к приборной панели перед пассажирским сиденьем, что очень удобно».

Кроме того, журналистов из Японии поразила цена машины, которая при пересчете на местную валюту составляет всего 1 миллион 600 тысяч иен.

Резюмируя в «BestCarWeb» заявляют, что появление Baojun Yep в очередной раз демонстрирует, как быстро развивается автомобилестроение в Китае, а также намекают, что хотели бы видеть его, в том числе и в «Стране восходящего солнца».