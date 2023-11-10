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Японцы оценили электрическую копию Suzuki Jimny из Китая

Машина удостоилась весьма лестной оценки

Текст: Алексей Шмидт
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Этим летом китайская компания Baojun выпустила новый автомобиль с необычным названием Yep, выпуском которого сейчас занимается совместный завод SAIC, GM и Wulling. Машина получила ценник всего в 79 тысяч 800 юаней (около 1 миллиона рублей) и выглядела так, будто является копией знаменитого рамного внедорожника Suzuki Jimny.

Спустя почти полгода после начала продаж Baojun Yep в «Поднебесной» информация об этой машине дошла до Японии, где китайский клон «Джимни» удостоился неплохой оценки со стороны местных автомобильных изданий.

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Обзор Baojun Yep опубликовали журналисты местного журнала «BestCarWeb», который начинается со строчки:

«В Китае появился автомобиль, чем-то похожий на машину, которую мы все знаем!».

Далее следует историческая справка о том, как появилась компания Baojun, а также подробности о том, чем ее автомобиль Yep похож на Jimny. 

У автомобилей практически одинаковый квадратный кузов, две двери, а внутри может разместиться до четырех человек, пишут японские журналисты. При этом система полного привода, аналогичная «Джимни», в Yep не может быть реализована по одной простой причине – он электрический. 

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Длина машины равна 3,4-метрам, а ширина и высота 1,7-метрам соответственно, что близко к размерам маленькой версии внедорожника Suzuki, у которого с недавних пор есть еще и удлиненный 5-дверный вариант. 

В качестве силового агрегата в Baojun Yep используется электромотор, выдающий 50 кВт, а также литий-железо-фосфатная батарея емкостью 28,1 кВт, с которой машина проедет около 303 километров. Но двигаться очень быстро такой внедорожник не сможет – его максимальная скорость ограничена на отметке в 100 километров в час. 

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Японцы также похвалили Baojun Yep за его интерьер, который значительно превосходит тот же Jimny по оснащению и удобству:

«Учитывая, что это новейший китайский автомобиль, самым привлекательным в нем является его салон. Приборная панель, состоящая из двух горизонтальных ЖК-дисплеев, выполнена в современном стиле, а держатель для смартфона прикреплен к приборной панели перед пассажирским сиденьем, что очень удобно».

Кроме того, журналистов из Японии поразила цена машины, которая при пересчете на местную валюту составляет всего 1 миллион 600 тысяч иен.

Резюмируя в «BestCarWeb» заявляют, что появление Baojun Yep в очередной раз демонстрирует, как быстро развивается автомобилестроение в Китае, а также намекают, что хотели бы видеть его, в том числе и в «Стране восходящего солнца».

Источник:BestCarWeb

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