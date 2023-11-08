Mahindra запатентовала дизайн рамного пикапа, который должен нокаутировать Toyota Hilux

В середине августа 2023 года состоялась премьера концептуального пикапа индийского автопроизводителя Mahindra & Mahindra, который был построен на платформе внедорожника Scorpio N.

Машина, в основу которой легло рамное шасси, позиционировалась как глобальная, а это значит, что ее собирались продавать за пределами Индии. Накануне Mahindra подала заявку на патент дизайна серийного автомобиля, который, разумеется, заметно отличался от шоу-кара.

При ближайшем рассмотрении передней части «товарной» машины можно понять, что у такого пикапа другая радиаторная решетка, получившая полностью черный цвет, иные фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, а также есть металлическая накладка и выступающий бампер. Спереди сохранились два буксировочных крюка, но меньших размеров, чем у концепт-кара.

Багажник на крыше идет в комплекте с широкой светодиодной панелью, а двери имеют облицовку.

В Mahindra уже подтвердили, что глобальный пикап компании получит полностью алюминиевый дизельный двигатель Green-II Hawk, ассистировать которому предстоит 6-ступенчатой МКПП или шестидиапазонной автоматической трансмиссии.

У машины будет полноценная система полного привода, а также несколько режимов вождения, включая: «Стандартный», «Трава-Гравий-Снег», «Грязь-Колея» и «Песок».

Когда новинка поступит в продажу пока не объявлено, но в руководстве компании видят главным конкурентом этой модели на глобальном рынке бестселлер Toyota Hilux. Его индийский пикап должен превзойти как минимум в одном параметре – цене.