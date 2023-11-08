Genesis запатентовал складной руль для максимального удобства водителя

Компания Hyundai продолжает активно патентовать собственные разработки, которые впоследствии могут дебютировать на автомобилях ее премиального суббренда Genesis. Не так давно корейцы зарегистрировали конструкцию собственных распашных дверей, посередине которых отсутствует центральная стойка. А теперь дело дошло до рулевого колеса.

Издание «CarBuzz» обнаружило в Ведомстве по патентам и товарным знакам США новую разработку инженеров Hyundai, которая представляет собой руль, спроектированный таким образом, чтобы линейно складываться и раскладываться.

В патенте указано, что режим посадки в машину, при котором обычное рулевое колесо движется вверх, а сиденье назад, недостаточно удобен, так как часть обода руля по-прежнему занимает много места.

Складывая обод вниз в Hyundai собираются организовать для водителя больше свободного пространства для входа и выхода из машины, а также дать преимущество человеку, который сидит сложа руки и использует режим автономного управления 3+ (автопилот).

Складное рулевое колесо будет состоять из нескольких частей, но центральный корпус якоря закрепят на рулевой колонке в том виде, в котором принято многие десятилетия. Система позволит отсоединить обод рулевого управления от центрального якоря, чтобы колеса не сдвинулись случайно.

Крепежные устройства для обода включат в себя шестерни и дорожки для обеспечения стабильного, линейного движения.

Конструкция такого руля также гарантирует, что подушка безопасности всегда будет отражена к сиденью водителя даже в сценариях автономного вождения, в котором наличие рулевого колеса необязательно.

Когда и на каком автомобиле Genesis может дебютировать эта необычная разработка Hyundai – пока неизвестно.