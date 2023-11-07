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Новейший 3-рядный минивэн Nissan на базе Note показали на первых изображениях

Она появится следующей осенью

Текст: Алексей Шмидт
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Третье поколение Nissan Note дебютировало в ноябре 2020 года, а спустя два года машина пережила плановый рестайлинг. Автомобиль показал себя как очень популярный и для него уже готовится альтернативный вариант, который окажется еще вместительнее. 

По информации инсайдерского японского издания «BestCarWeb», инженеры «Ниссан» разрабатывают 3-рядный минивэн, который бросит вызов Toyota Sienta и Honda Freed. 

В основу машины ляжет текущее поколение Note, но с рядом доработок. Так, к примеру, длину колесной базы автомобиля увеличат на 150 мм, что позволит разместить сзади еще один ряд сидений. Габаритная длина вэна по сравнению с родственным Note прибавит 200 мм. 

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Судя по первым рендерным изображениям, опубликованным независимыми дизайнерами из Японии, у машины будет собственный дизайн с необычными С-образными дневными ходовыми огнями, внутри которых расположатся основные блоки фар. Кроме того, ей достанется двухцветный окрас кузова, черные накладки из неокрашенного пластика на бамперах и боковинах, плюс сквозной блок светодиодных задних фонарей. 

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В качестве силовой установки в более вместительном аналоге Nissan Note выступит 1,2-литровый мотор в составе агрегата e-Power. Привод, как и в случае с соплатформенным «Ноутом» можно будет выбирать как передний, так и полный.

Средний расход топлива машины на 100 километров пути составит примерно 5 литров.

Новинка «Ниссан» должна дебютировать осенью 2024 года. Ее ориентировочная цена будет равна сумме от 2 миллионов 500 до 3 миллионов 500 иен или 1 миллион 500 – 2 миллиона 150 тысяч рублей по нынешнему валютному курсу. 

Источник:BestCarWeb
Фото:BestCarWeb

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