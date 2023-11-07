Новейший 3-рядный минивэн Nissan на базе Note показали на первых изображениях

Третье поколение Nissan Note дебютировало в ноябре 2020 года, а спустя два года машина пережила плановый рестайлинг. Автомобиль показал себя как очень популярный и для него уже готовится альтернативный вариант, который окажется еще вместительнее.

По информации инсайдерского японского издания «BestCarWeb», инженеры «Ниссан» разрабатывают 3-рядный минивэн, который бросит вызов Toyota Sienta и Honda Freed.

В основу машины ляжет текущее поколение Note, но с рядом доработок. Так, к примеру, длину колесной базы автомобиля увеличат на 150 мм, что позволит разместить сзади еще один ряд сидений. Габаритная длина вэна по сравнению с родственным Note прибавит 200 мм.

Судя по первым рендерным изображениям, опубликованным независимыми дизайнерами из Японии, у машины будет собственный дизайн с необычными С-образными дневными ходовыми огнями, внутри которых расположатся основные блоки фар. Кроме того, ей достанется двухцветный окрас кузова, черные накладки из неокрашенного пластика на бамперах и боковинах, плюс сквозной блок светодиодных задних фонарей.

В качестве силовой установки в более вместительном аналоге Nissan Note выступит 1,2-литровый мотор в составе агрегата e-Power. Привод, как и в случае с соплатформенным «Ноутом» можно будет выбирать как передний, так и полный.

Средний расход топлива машины на 100 километров пути составит примерно 5 литров.

Новинка «Ниссан» должна дебютировать осенью 2024 года. Ее ориентировочная цена будет равна сумме от 2 миллионов 500 до 3 миллионов 500 иен или 1 миллион 500 – 2 миллиона 150 тысяч рублей по нынешнему валютному курсу.