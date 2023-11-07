Chevrolet Captiva 5 вызвал ажиотажный спрос среди покупателей в Узбекистане: очередь растянулась на 9 месяцев

Три дня назад, 4 ноября, на рынке Узбекистана начались продажи нового кроссовера Chevrolet Captiva 5. Несмотря на уже организованную сборку в стране машин этого бренда, узбеки собирались продавать «Каптивы» китайского производства. Но, похоже, местные маркетологи Chevrolet неверно оценили перспективы этой модели на соседнем с Россией автомобильном рынке.

Как пишет местное издание «Автострада», только за первый день с начала приема заказов на бюджетный «паркетник» дилеры Chevrolet собрали более 3 тысяч заявок на приобретение этой модели.

Причем всю дебютную партию машин, которые должны были прибыть из «Поднебесной», забронировали в первые часы с открытия сбора заказов.

Все это привело к тому, что в определенный момент UzAuto Motors без объявления причин приостановил прием заявок на самую популярную, «топовую» версию Captiva 5 под названием Premier.

По информации источника, очередь на этот кроссовер в Узбекистане растянулась на 9 месяцев вперед и, похоже, она будет только расти.

Chevrolet Captiva 5 оснащается 1,5-литровым бензиновым «наддувным» мотором, выдающим 149 лошадиных сил. Ассистирует ему бесступенчатый вариатор и передний привод. Длина машины равна 4,7-метрам, а расстояние между ее осями составляет 2,7-метра.

В Узбекистане за автомобиль просят от 299 миллионов 900 сумов до 349 миллионов 900 тысяч сумов, что эквивалентно ценам от 2 миллионов 300 до 2 миллионов 600 тысяч рублей по текущему курсу.