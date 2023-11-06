Внедорожник Toyota Fortuner нового поколения: раскрыты ключевые детали

Одной из ближайших интересных премьер Toyota является следующая генерация рамного внедорожника Fortuner. Машину обещают показать уже в начале 2024 года. Накануне об этом перспективном проекте стали известны свежие подробности.

Новое поколение внедорожника Fortuner обещает всестороннюю модернизацию, которая включит в себя не только новый дизайн, но и совершенно другую платформу. У машины будет более качественный интерьер, гибридная трансмиссия, а также появятся более современные технологии.

Внешне новый Fortuner должен почерпнуть вдохновение у пикапа Tacoma, получив совершенно иной экстерьер по сравнению к предшественнику. При этом как будет выглядеть машина пока сказать сложно, так как фотографий прототипов очень мало, а те, что есть, не позволяют рассмотреть их экстерьер из-за плотной маскировки.

Если актуальная генерация Fortuner построена на платформе IMV, то будущее поколение этого внедорожника получит гораздо более современную архитектуру TNGA-F.

Эта же «тележка» ранее легла в основу Toyota Land Cruiser 300 и Lexus LX. Она поддерживает длину колесной базы от 2850 до 4180 мм.

Агрегатная линейка машины засекречена, но, скорее всего, для нового Fortuner предусмотрят дизельный мотор в составе мягко-гибридной системы.

2,8-литровый двигатель 1GD-FTV будет работать в паре со встроенным стартер-генератором (ISG), благодаря чему обеспечит модели улучшенную топливную экономичность и увеличенный крутящий момент.

Кроме него машину предложат с новым 2,4-литровым бензиновым турбомотором на 265 лошадиных сил, а также 2,4-литровым гибридным агрегатом на базе бензинового «наддувного» ДВС, который используется в нескольких моделях Toyota и Lexus.