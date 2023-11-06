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Новый Suzuki Swift Sport появится во 2 квартале 2024 года

Раскрыты подробности о спортивной версии знаменитой японской 5-дверки

Текст: Алексей Шмидт
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Японский автопроизводитель Suzuki привез на выставку в Токио (Japan Mobility Show 2023) концепт нового поколения хэтчбека Swift, который в серийной версии получит, в том числе более спортивный вариант с соответствующей приставкой Sport. Накануне об этом проекте выяснились новые подробности.

По информации инсайдеров с японского издания «BestCar», новая генерация Suzuki Swift Sport дебютирует на мировом рынке весной 2024 года (с марта по май). 

Машина станет новомодным «мягким гибридом», в основу которого ляжет 1,4-литровый бензиновый турбомотор, работающий в паре с 48-вольтовым стартер-генератором. Совокупная отдача силовой установки составит около 150 лошадиных сил.

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Главным отличием оспортивленной модификации Swift от обычного хэтчбека нового поколения станет ее дизайн. Если верить рендерам, созданным независимыми дизайнерами, машина получит собственные бамперы, колесные диски и накладки на кузове, а также обзаведется двумя круглыми выпускными патрубками сзади. 

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В основе автомобиля будет лежать сильно обновленная платформа HEARTECT, на которой построят обычный «Свифт». Хэтчбек должен сохранить размеры, свойственные его предшественнику, но стать легче. 

Варианты трансмиссий в случае как с простым Swift, так и версией Sport, останутся прежними – 6-скоростная МКПП или 6-диапазонный «автомат». 

Источник:BestCarWeb

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