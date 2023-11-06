Новый Suzuki Swift Sport появится во 2 квартале 2024 года

Японский автопроизводитель Suzuki привез на выставку в Токио (Japan Mobility Show 2023) концепт нового поколения хэтчбека Swift, который в серийной версии получит, в том числе более спортивный вариант с соответствующей приставкой Sport. Накануне об этом проекте выяснились новые подробности.

По информации инсайдеров с японского издания «BestCar», новая генерация Suzuki Swift Sport дебютирует на мировом рынке весной 2024 года (с марта по май).

Машина станет новомодным «мягким гибридом», в основу которого ляжет 1,4-литровый бензиновый турбомотор, работающий в паре с 48-вольтовым стартер-генератором. Совокупная отдача силовой установки составит около 150 лошадиных сил.

Главным отличием оспортивленной модификации Swift от обычного хэтчбека нового поколения станет ее дизайн. Если верить рендерам, созданным независимыми дизайнерами, машина получит собственные бамперы, колесные диски и накладки на кузове, а также обзаведется двумя круглыми выпускными патрубками сзади.

В основе автомобиля будет лежать сильно обновленная платформа HEARTECT, на которой построят обычный «Свифт». Хэтчбек должен сохранить размеры, свойственные его предшественнику, но стать легче.

Варианты трансмиссий в случае как с простым Swift, так и версией Sport, останутся прежними – 6-скоростная МКПП или 6-диапазонный «автомат».