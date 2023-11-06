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Новенький Hyundai Tucson (NX4) рассекречен глазами независимых дизайнеров (много изображений)

Художники показали не только экстерьер простого кроссовера и его заряженной версии, но и интерьер

Текст: Алексей Шмидт
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Одной из ближайших премьер, запланированных компанией Hyundai, является дебют обновленной версии популярного кроссовера Tucson. Актуальная генерация этой модели появилась осенью 2020 года и спустя три года должна пережить плановый рестайлинг.

Информации о том, как изменится машина с обновлением, пока нет, но независимые дизайнеры из виртуального ателье «NYMammoth» уверены, что уже знают это и продемонстрировали собственное видение машины в Сети.

Что интересно, автомобильные художники показали не только экстерьер простого варианта Tucson, но и его «заряженной» версии N-Line. Кроме того, взяв за основу шпионские снимки прототипов этой модели им удалось прикинуть, чего можно ждать от интерьера машины.

Как видно на рендерных изображениях, кардинальных перемен в экстерьере нового Tucson ждать не стоит. Машине достанется иной рисунок радиаторной решетки с интегрированными в нее диодными блоками ДХО прямоугольной формы, а не треугольной, как было раньше. 

Кроме того, у Tucson будут модернизированные бамперы, сильно изменившиеся в дизайне, а также новые зеркала заднего вида. 

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Что касается салона кроссовера, то его ждут куда большие перемены, нежели внешний облик автомобиля. Внутри применят новую архитектуру передней панели, которая совместит в себе блоки экранов цифровой комбинации приборов и мультимедийной системы.

Изменению подвергнется даже рулевое колесо, которое станет похоже на руль Land Rover.

Агрегатная линейка нового Tucson будет рассекречена ближе к премьере машины, которая может состояться еще до конца 2023 года. В продажу кроссовер поступит в 2024-м.

Фото:NYMammoth/YouTube

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