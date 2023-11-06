Новенький Hyundai Tucson (NX4) рассекречен глазами независимых дизайнеров (много изображений)

Одной из ближайших премьер, запланированных компанией Hyundai, является дебют обновленной версии популярного кроссовера Tucson. Актуальная генерация этой модели появилась осенью 2020 года и спустя три года должна пережить плановый рестайлинг.

Информации о том, как изменится машина с обновлением, пока нет, но независимые дизайнеры из виртуального ателье «NYMammoth» уверены, что уже знают это и продемонстрировали собственное видение машины в Сети.

Что интересно, автомобильные художники показали не только экстерьер простого варианта Tucson, но и его «заряженной» версии N-Line. Кроме того, взяв за основу шпионские снимки прототипов этой модели им удалось прикинуть, чего можно ждать от интерьера машины.

Как видно на рендерных изображениях, кардинальных перемен в экстерьере нового Tucson ждать не стоит. Машине достанется иной рисунок радиаторной решетки с интегрированными в нее диодными блоками ДХО прямоугольной формы, а не треугольной, как было раньше.

Кроме того, у Tucson будут модернизированные бамперы, сильно изменившиеся в дизайне, а также новые зеркала заднего вида.

Что касается салона кроссовера, то его ждут куда большие перемены, нежели внешний облик автомобиля. Внутри применят новую архитектуру передней панели, которая совместит в себе блоки экранов цифровой комбинации приборов и мультимедийной системы.

Изменению подвергнется даже рулевое колесо, которое станет похоже на руль Land Rover.

Агрегатная линейка нового Tucson будет рассекречена ближе к премьере машины, которая может состояться еще до конца 2023 года. В продажу кроссовер поступит в 2024-м.