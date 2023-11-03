Lamborghini случайно «засветила» таинственный суперкар, который может заменить Huracan

Итальянская Lamborghini уже несколько лет работает над новым суперкаром, который должен стать преемником Huracan. Накануне в Сети появились фотографии таинственного автомобиля. И есть все основания полагать, что это может быть как раз новинка автопроизводителя из Сант-Агата-Болоньезе.

Снимками суперкара поделилось издание «CocheSpias», которому удалось запечатлеть машину как спереди, так и сзади.

На фотографиях можно заметить колеса с центральным замком, массивную пару воздуховодов, интегрированных в капот, вентиляционные отверстия в колесных арках, а также большое антикрыло и необычную оптику.

Ранее стало известно о том, что замена Huracan будет комплектоваться гибридной силовой установкой, но точная компоновка двигателя еще не подтверждена. В большинстве изданий пишут, что машина получит новый мотор V8 с двойным турбонаддувом, который сможет развивать до 10 тысяч оборотов в минуту.

В основу такого автомобиля должна лечь собственная платформа, изготовленная без участия головного концерна VW Group, в частности компании Audi. Таким шагом итальянцы хотят продемонстрировать, что суперкар обладает уникальной ДНК марки.

Появления новинки Lamborghini стоит ожидать не раньше конца 2024 года, а в худшем случае ближе к середине 2025-го.