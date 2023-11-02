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5-дверный Suzuki Jimny выбрался за пределы Индии, но не доехал до Японии

"Растянутый" внедорожник начали продавать в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке

Текст: Алексей Шмидт
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Несколько недель назад компания Suzuki подтвердила, что собирается расширить географию сбыта 5-дверной версии внедорожника Jimny несколькими новыми рынками. С момента появления машины она выпускается и продается исключительно в Индии, но теперь стала доступна в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Африке. 

Что интересно, несмотря на слухи, в число новых рынков для 5-дверного Jimny не вошла родная для него Япония, но не исключено, что автомобиль появится там, но гораздо позднее.

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Напомним, «растянутая» версия Suzuki Jimny отличается от простого 3-дверного внедорожника наличием двух дополнительных дверей сзади, а также увеличенной длиной и колесной базой на 435 и 340 мм соответственно. 

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Машина оснащается полуторалитровым рядным 4-цилиндровым мотором, работающим на бензине. Его мощность равна 105 лошадиным силам, а пиковый крутящий момент составляет 134 Нм. В качестве трансмиссии предложены пятискоростная «механика» или четырехдиапазонная автоматическая коробка передач.

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Внедорожные возможности 5-дверки за исключением чуть худшей геометрии из-за увеличенной длины ничем не отличаются от 3-дверного варианта. Автомобиль обладает неразрезными мостами и жестко подключаемым полным приводом с «понижайкой».

Цены на машину в Индии начинаются от 1 миллиона 274 тысяч рупий или 1,4 миллиона рублей по текущему курсу. 

Источник:BestCarWeb

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