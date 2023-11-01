Самая быстрая версия Suzuki Swift появится в 2024 году: первые изображения

Компания Suzuki уже показала, как будет выглядеть в новом поколении ее популярный компакт Swift, продемонстрировав экстерьер концептуальной машины как на официальных изображениях, так и затем вживую на выставке Japan Mobility Show 2023.

При этом об «оспортивленной» версии этой модели официальной информации пока не было. Но ее удалось «раскопать» инсайдерам с японского портала «BestCarWeb», которые сопроводили эти данные еще и рендерными изображениями машины.

Как сообщают журналисты из «Страны восходящего солнца», официальный дебют Suzuki Swift Sport запланирован на весну 2024 года. Машина появится уже после того, как простой «Свифт» поступит в продажу.

Предполагается, что такие компакты получат слегка доработанный дизайн по сравнению с обычным хэтчбеком, обзаведясь оспортивленным бампером, юбками, большим спойлером и рядом атрибутов в интерьерном декоре.

Общие габариты модели будут сохранены, но ширина спорт-версии Swift достигнет отметки в 1750 мм (+55 мм к обычной модели).

Под капотом автомобиля должен расположиться новый высокоэффективный силовой агрегат, связку которому составит не бесступенчатая коробка передач, как в простом новом «Свифте», а «механика».

Предполагается, что в качестве этого двигателя выступит мягко-гибридная установка на базе 1,4-литрового турбомотора, мощность которого не раскрывается. Привод, как и прежде, будет только передним.

В качестве предварительной цены на Swift Sport в Японии называют цифру в 3,5 миллиона йен.