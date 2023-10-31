Новое поколение спорткара Toyota GR86 показали на первых изображениях

Актуальная, вторая по счету генерация спорткупе Toyota GR86 появилась в 2021 году, но в ближайшие годы перейдет в следующее поколение. Близнец Subaru BRZ может получить полностью новый дизайн, а также слегка сменить техническое оснащение. Как он будет выглядеть раскрыли независимые дизайнеры с японского портала «BestCarWeb».

Автомобильные художники из «Страны восходящего солнца» опубликовали рендеры Toyota GR86 3 генерации.

На них японский спорткар пережил серьезную пластическую операцию, получив совершенно другую переднюю часть, роднящую его с автомобилями семейства Crown.

Купе достались узкие двухуровневые фары, широкая радиаторная решетка, а также рельефный бампер, другой капот, крылья, боковины, багажник и задние фонари.

По информации инсайдеров, машина станет крупнее. Ее длина увеличится до 4,4-метров, а ширина достигнет 1,8-метра. Кроме того, для автомобиля могут предусмотреть новую «тележку», а его «начинка» будет заменена на гибридную.

В качестве одного из вариантов называется силовая установка на базе 1,6-литрового бензинового турбомотора, мощность которой составит от 320 до 330 лошадиных сил.

Информации о том, чего ждать от клона Toyota GR86 в лице Subaru BRZ пока нет, но не исключено, что он вновь окажется технической копией «Тойоты».

Что касается дебюта третьего поколения GR86, то он запланирован на 2025 год.