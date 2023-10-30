Lexus выпустит новое роскошное спорткупе: как оно будет выглядеть

В последние годы Toyota и Lexus активно работают над спортивными моделями. По состоянию на конец лета 2023 года обе компании представили в общей сложности сразу четыре таких модели, но останавливаться на этом они не намерены.

По информации инсайдеров, в ближайшие годы свет увидит новое роскошное спортивное купе от Lexus, которое объединит в себе модели LC и RC. Как может выглядеть такой автомобиль показали независимые художники с портала «BestCarWeb».

На рендерах машина получила спортивный внешний облик, узкие фары с бумерангообразными светодиодными дневными ходовыми огнями, необычный бампер, а также скрытые в кузове дверные ручки, сквозной блок задних фонарей, воздуховоды в бамперах и раздвоенный выхлоп.

Японские СМИ утверждают, что длина такой машины составит 4,8-метра, ширина будет равна 1,9-метрам, а колесная база 2,9-метрам. В качестве основы для автомобиля выступит подвид «тойотовской» платформы под названием GA-L.

Спорткупе должно получить хорошие показатели жесткости кузова на скручивание, что прямым образом отразится на его управляемости.

Подробностей о силовых агрегатах пока нет, но наиболее вероятными для этой модели видятся мотор V6, 3,4-литровый твин-турбо, либо гибрид на базе 2,4-литрового турбомотора.

В перспективе у новинки появится полностью электрическая версия, но первой в продажу поступит бензиновая модификация, появление которой ожидают в 2025 году.