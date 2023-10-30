Что будет, если на машине с АКПП включить «паркинг» на ходу

Люди склонны к тому, чтобы совершать глупые поступки, и некорректное использование органов управления автомобилем здесь не исключение.

Иногда случайно, а иногда намеренно некоторые неопытные водители могут включить решим P («паркинг») на автоматической коробке передач, но не после остановки машины, как это требуется, а во время ее движения. О том, какие будут последствия такого необдуманного шага, рассказали американские эксперты с портала «SlashGear».

Первое, что приходит на ум, когда речь заходит о переключении селектора трансмиссии в режим «P» на ходу – это полное разрушение трансмиссионной системы и последующей ее дорогостоящей замены. Но насколько это соответствует реальности?

Парковочный режим – это фактически то же самое, что ручной тормоз. Но вместо того, чтобы прилагать трение к колесам, удерживая автомобиль на месте, эта функция блокирует коробку передач.

Делается это с помощью специального механизма в самой трансмиссии (он же фиксатор), который устанавливается в большинстве массовых автомобилей.

Понять, что машина обладает таким фиксатором, можно очень легко. Главный признак – во время парковки на уклоне передвинуть рычаг коробки передач из положения «паркинг» придется с явным усилием.

Если включить режим «P» на скорости на таких машинах и удастся, то будет слышен характерный хруст фиксатора, щелкающего по зубьям трансмиссии. Как правило, такие вещи происходят нечасто, и к серьезной поломке коробки передач не приводят, но могут заметно сократить ресурс трансмиссии из-за образования в блоке металлической стружки.

Так что пренебрегать правилом – сначала полная остановка, а затем переключение в «паркинг», точно не стоит.