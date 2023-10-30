Suzuki хочет выпустить Jimny 2.0: каким он может быть

В рамках мероприятия Japan Mobility Show 2023 (экс-автосалон в Токио) руководство компании Suzuki на фоне ошеломляющего успеха внедорожника Jimny намекнуло на то, что вскоре у этой модели может появиться новая разновидность. Согласно информации, раскрытой инсайдерами, проект уже получил внутреннее наименование Jimny 2.0 и будет представлять собой что-то совершенно новое.

Вариантов того, что это будет за автомобиль, сразу несколько. По одной из версий, речь будет идти об электромобиле, тогда как другие утверждают, что Jimny 2.0 – это компактный рамный пикап.

Как будет выглядеть такой автомобиль показали независимые дизайнеры из студии «X-Tomi Design». По мнению авторов рендера, пикап Jimny будет повторять экстерьер актуального внедорожника, но вплоть до центральной стойки, за которой вместо компактного заднего ряда сидений и багажника расположится грузовой отсек, характерный для пикапов.

Что интересно, рендер спроектирован на базе 3-дверного Jimny, тогда как у этой модели не так давно появилась еще и 5-дверная версия с удлиненной колесной базой.

Новый проект без каких либо фактов прокомментировал один из топ-менеджеров Suzuki. Вот что он сказал журналистам на мероприятии в Токио:

«История Jimny еще не закончена. Я думаю, это только начало и мы можем представить в будущем еще много интересных вещей, связанных с этой машиной».

Сроки премьеры новинки Suzuki, основанной на рамном внедорожнике «Джимни», пока не раскрываются.