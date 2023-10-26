Раскрыты подробности о новом двигателе, который появится в свежем Suzuki Swift

На Токийском автосалоне компания Suzuki привлекла внимание к себе не только несколькими новинками, среди которых оказался концептуальный электрический кроссовер eVX, но еще и информацией о полностью новом двигателе Z-Series. Именно его прочат под капот нового поколения компакта Swift, а также других моделей компании.

Мотор проходит под кодовым наименованием Z12 и представляет собой безнаддувный 3-цилиндровый агрегат рабочим объемом 1,2-литра, который придет на смену актуальному 1,2-литровому 4-цилиндровому двигателю серии K.

Главными отличиями нового силового агрегата от прежнего станет улучшенная легкость и экологичность. Кроме того, в Suzuki обещают, что мотор Z-Series обеспечит улучшенную топливную экономичность, хотя конкретные цифры пока не раскрываются.

Предполагается, что мощность «тройки» окажется на уровне действующего 4-цилиндрового агрегата K-серии, но крутящий момент окажется выше благодаря увеличенному объему цилиндров (400 кубических сантиметров на цилиндр).

Первой моделью, которая получит новый двигатель Suzuki, станет хэтчбек Swift следующего поколения. Его премьера в серийном варианте состоится в ближайшие несколько месяцев.

В перспективе новый 3-цилиндровый агрегат японской марки перекочует под капоты других популярных в странах Азиатско-Тихоокеанского региона моделей, таких как Ignis, Baleno и Fronx.